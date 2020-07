Travelling : LES GRIFFES DE LA NUIT sur Auvio

"Les Griffes de la nuit" ("A Nightmare on Elm Street") est un slasher particulier, un film dʹhorreur cauchemardesque pour hanter vos nuits et vos pensées signé Wes Craven. Cʹest un film aux limites du fantastique, sorti en 1984, qui met en scène un vrai méchant de cinéma. Visage purulant, brûlé, chapeau décati, pull rayé rouge et vert, et deux longues mains, dont une aux griffes tranchantes, voilà pour lʹapparence de Freddy Krueger. Le scénario des "Griffes de la nuit" décrit la violence dʹun croque-mitaine qui hante les cauchemars dʹune bande dʹados condamnés à restés les yeux ouverts sous peine de ne plus jamais se réveiller, le monstre les assassinant dans leur sommeil. Produit avec moins de deux millions de dollars, "Les Griffes de la nuit" est tourné avec des acteurs de série B et notamment Johnny Depp, 21 ans, dans son premier rôle au cinéma. Robert Englund prête, lui, ses traits au monstre, quant à Heather Langenkamp, elle est la jeune fille qui luttera efficacement contre lui. Freddy Krueger devient indispensable au cinéma. En brouillant la frontière entre les cauchemars et la réalité dans "Les Griffes de la nuit", en inventant la figure de Freddy Krueger, Wes Craven a créé un monstre qui va connaître une longue et prolifique carrière avec pas moins de six suites, un spin off, Freddy contre Jason, et un remake. Pas mal pour une histoire de serial killer peuplant les nuits dʹune poignée de teenagers. A Nightmare on Elm Street, "Les Griffes de la nuit", remporte le prix de la critique au festival dʹAvoriaz en 1985. Présentation : Catherine FATTEBERT