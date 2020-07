Travelling : Le Dernier des Mohicans, Michael Mann, 1992 sur Auvio

Le dernier des Mohicans est un film de Michael Mann sorti en 1992. A l'écran, des Amérindiens, Hurons et Mohicans, alliés pour les premiers aux Français, pour le seconds aux Anglais, deux nations qui se disputent le territoire des Natives Americans.

Michael Mann réadapte le classique d'aventures, le roman culte de Fenimore Cooper qui questionne le mythe du Bon Sauvage et la naissance de l'Amérique. Publié en 1826, le roman de Cooper connaît de nombreuses versions cinématographiques. Michael Mann propose, lui, de recentrer l'intrigue sur la guerre qui oppose les Français aux Anglais, et sur l'instrumentalisation des Amérindiens dans leur propre destruction.

Daniel Day Lewis incarne Œil de Faucon, Hawkeye, un indien de culture, colon de sang, élevé par les Mohicans et qui personnifie le basculement, la synthèse de deux cultures, occidentale et indienne, dont on sait qu'elle n'existera jamais complètement. Western crépusculaire, le film emprunte à Shakespeare pour la tragédie, se pare de sublime dans l'évocation de la nature et les scènes de batailles.

Sorti en 1992, le film s'inscrit dans le mouvement de réhabilitation de l'histoire des Amérindiens dans la culture américaine, Kevin Costner et son Danse avec les loups ayant ouvert une voie royale à tout un mouvement, certes sociétal, mais aussi lucratif pour tous les producteurs hollywoodiens.

Ne tardons pas, Chingachgook et son fils adoptif, Hawkeye, Œil de Faucon, vont bientôt être pris dans la tourmente d'un conflit qui n'est pas le leur, entre colons, et dans une guerre qui les opposera à leurs frères indiens.