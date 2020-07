Travelling : Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, 1962 sur Auvio

Cléo de 5 à 7, un film d'Agnès Varda sorti en 1962, nous plonge dans une heure trente dans la vie d'une femme. A travers les rues de Paris, une jeune femme songe à la mort. Elle a même, pense-t-elle, rendez-vous avec elle.

Mais cette présence de la mort est d'abord l'espérance de la vie. Cléo ne sait pas si elle est condamnée, elle attend les résultats d'une analyse. Elle est peut-être atteinte de leucémie.

L'action se déroule en temps réel, le 21 juin 1961, entre 17h et 18h30. Le film, horodaté, s'inscrit dans le bitume parisien, s'attache aux pas de Cléo et ne la lâche pas. Et pendant que l'angoisse l'étreint et teinte son errance, Cléo se dépouille des apparences.

Agnès Varda est une cinéaste de l'émotion. Sans trop en dire, ni en faire, elle s'amuse de la pratique documentaire, crée une cartographie de Paris, joue de la photographie, et brosse un portrait de femme futile à un moment charnière où tout peut basculer.

Corinne Marchand incarne Cléo, Michel Legrand signe la musique de ce film lumineux. Ne tardons plus. Le temps de Cléo est compté en ce premier jour de l'été 61.