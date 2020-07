Travelling : Citizen Kane, d'Orson Welles sur Auvio

Citizen Kane, d'Orson Welles sorti en 1941, est un film qui va littéralement révolutionner le monde du cinéma. Pourquoi? On vous l'expliquera.

Dans ce "Travelling", nous évoquerons la personnalité du réalisateur, Orson Welles, un vrai génie mais aussi une tête de lard, un comédien exceptionnel, un réalisateur exceptionnel, aussi adoré que détesté par ses pairs à Hollywood.

Concernant Citizen Kane, son tout premier film, c'est l'histoire d'un magnat de la presse. Citizen Kane mélange les genres, les procédés cinématographiques, alternant le grand et le détail, proposant une sorte de ballet moderne, réaliste, expressionniste et poétique, composé de quatre récits, parfois contradictoires, de Kane.

Une histoire romancée, mais qui fait écho à un vrai magnat de la presse, William Randolph Hearst, pas du tout content de se voir caricaturer dans une fiction. Le scandale est inévitable.

Et puis, nous vous parlerons également de cette photographie incroyable du film, due à Gregg Toland, tout comme nous évoquerons l'univers shakespearien de Citizen Kane et le jeu d'acteur d'Orson Welles.

Film d'une grande force, au scénario complexe, à la violence satirique, au montage ciselé, il ne laisse personne indifférent. Ne tardons plus. Charles Foster Kane vient de prononcer ses derniers mots avant de mourir: Rosebud. L'enquête sur la personnalité de ce magnat de la presse peut s'ouvrir.