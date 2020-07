"Barbarella, Queen of the Galaxy", est un film de 1968 signé Roger Vadim. C'est une épopée spatiale, érotique, et kitch, tirée d'une bande dessinée de Jean-Claude Forest.

Barbarella nous emmène en l'an 40'000 combattre le redoutable professeur Durand Durand qui a mis au point une arme terrible: le rayon positronique, appelé aussi polyrayon 4, mettant en danger l'équilibre de l'amour universel...