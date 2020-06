Travelling : La Piscine de Jacques Deray (1969) sur Auvio

"La Piscine" est une plongée en eaux troubles, une histoire d'amour et de haine, de jalousie et de bourgeoisie, une sensation d'oppression angoissante et un trouble sensuel.

Un film français, culte, réalisé par Jacques Deray, sorti en 1969.

Un film où Alain Delon et Romy Schneider jouent un couple de trentenaires soumis à la tentation et à la jalousie quand débarque dans leur maison de vacances Maurice Ronet, ancien amant de l'une et ami de l'autre, avec sa fille de 18 ans interprétée par Jane Birkin.