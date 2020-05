Travelling : Lola Montès (1955) sur Auvio

Le plus grand flop de l'après-guerre, un film qui a déchainé des passions, qui a été mutilé par les producteurs et qui, au final, a entraîné la mort du réalisateur deux ans plus tard, terriblement éprouvé par l'épreuve.

Ce film de Max Ophüls, sorti en 1955, est inspiré de la vie de la célèbre danseuse et courtisane du 19e siècle du même nom, maîtresse de Franz Liszt, de Louis Ier de Bavière, d'Alexandre Dumas fils, le film consacre l'actrice Martine Carol. Véritable hymne à la féminité bafouée, fantaisie baroque et cruelle d'une beauté sombre, "Lola Montès" est un film culte.

Les cinéastes, Truffaut en tête, s'unissent par voie de presse pour l'encenser pendant que la critique et le public le déteste. Le film disparaît jusqu'en 1966 où il est remonté une première fois. Réservé à quelques cinéphiles, il faut attendre 2008 pour qu'il ressorte enfin dans la version voulue par le réalisateur et trouve sa pleine consécration.