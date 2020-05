« Chantons sous la pluie », (Singin' in the rain), de Stanley Donen et Gene Kelly sorti en 1952, est une comédie éblouissante, légère et drôle, un tourbillon de couleur magnifiquement chorégraphié.

C'est le film du bonheur de vivre c'est ce qu'on en disait à l'époque et ce qu'on en dit encore.