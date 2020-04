Blue Velvet est un film à énigme avec une pointe de sadomasochisme, une chanteuse de cabaret, une oreille coupée, quelques cafards et quelques merles, un truand sadique, un flic ripou, et une histoire d'amour.

Sorti en 1986, c'est un polar pimenté d'un zeste d'horreur, signé David Lynch, avec Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper et Laura Dern.