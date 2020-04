Travelling : L'homme qui en savait trop sur Auvio

Dans "L'homme qui en savait trop", (The Men Who Knew Too Much), film d'Alfred Hitchcock sorti en 1956, James Stewart et Doris Day tiennent l'affiche, et font face à au meurtre de Daniel Gélin au Maroc, à l'enlèvement de leur fils, et à une tentative d'assassinat d'un premier ministre pendant un concert à l'Albert Hall de Londres.

C'est donc un assassinat musical et tout le suspense tourne autour de cette scène clé, ponctuée par les cymbales de l'orchestre.