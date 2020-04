Film d'aventure de Henri-Georges Clouzot, sorti en 1953, avec Charles Vanel et Yves Montand. Un film avec des camions remplis de nitroglycérine, un film avec du pétrole et de la testostérone, des amitiés, du courage, de la bravoure, de l'inconscience, mais aussi de la lâcheté, de la peur, et des rapports de force.