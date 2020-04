Travelling : Delivrance sur Auvio

Film de John Boorman, sorti sur les écrans en 1972, avec Jon Voight, Burt Reynolds et Ned Beatty.

Quatre Américains de classe moyenne, Ed Gentry, Lewis Medlock, Bobby Trippe et Drew Ballinger décident de consacrer leur week-end à la descente en canoë d'une impétueuse rivière située au nord de la Géorgie. Ils envisagent cette expédition comme un dernier hommage à une nature sauvage et condamnée par la construction d'un futur barrage, mais les dangers qu'ils affronteront ne proviendront pas uniquement des flots tumultueux de la rivière.