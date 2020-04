Travelling : La Grande Bouffe sur Auvio

Film franco-italien réalisé par Marco Ferreri en 1973 avec dans les rôles principaux: Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi et Andréa Ferréol.

Quatre amis font retraite dans un hôtel particulier, à Paris, où ils ont entreposé des cargaisons de vivres en vue d'un séminaire gastronomique. Ugo, restaurateur, Michel, réalisateur de télévision, Philippe, juge d'instruction, et Marcello, pilote de ligne, semblent tous quatre d'excellente humeur. Pourtant, un sombre dessein les anime. Les plats les plus divers se succèdent sur leur table, sans temps mort. Le quatuor se vautre littéralement dans la nourriture.