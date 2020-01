Travelling : The Wall sur Auvio

Aujourd'hui c'est un Travelling un peu spécial dont nous allons vous parler.

C'est un long travelling musical, porté par les notes de Pink Floyd.

Je vous avertis tout de suite, si vous n'aimez pas leur musique, passez peut-être votre chemin...mais si vous aimez le cinéma, restez avec nous car c'est un monument du 20e siècle que nous allons décortiquer et nous avons beaucoup de choses à vous en dire.

C'est Pink Floyd The Wall, film musical réalisé en 1982 par Alan Parker, fondé sur le double album conceptuel du groupe anglais qui va nous occuper.

C'est un film étrange qui alterne des séquences filmées avec des séquences animées par Gerald Scarfe sur un rythme rapide.

Il raconte le trajet mental de Pink, entre souvenir d'enfance, la fuite dans le rock, le sexe, la violence et la drogue.