Travelling : Le Magicien d'Oz (The Wizard of Oz), Victor Fleming, 1939 sur Auvio

" Toto, I've a feeling we're not in Kansas anymore "

" Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Kansas. "

Et si nous ne sommes plus au Kansas, c'est que nous sommes au Pays du Magicien d'Oz.

The Wizard of Oz est un film absolument culte, peut-être moins en Europe attachée aux contes de Grimm, mais qui fait partie des références culturelles de tous les américains. Il est d'ailleurs classé au Registre international des Mémoires du monde par l'UNESCO.

Dorothée, avec ses amis, un lion peureux, un épouvantail sans cervelle et un homme de fer sans cœur, parcourent le pays d'Oz à la recherche d'un magicien, se frottent à la méchante sorcière de l'Ouest et finissent par obtenir ce qu'ils étaient venus chercher.

Cette fable pour enfant est portée à l'écran par la MGM qui en fait un film musical mettant en avant une toute jeune actrice à la voix d'or : Judy Garland.

La musique du film, dont le très célèbre Over The Rainbow, fera également beaucoup pour sa notoriété.

Le tournage est épique, pharaonique, avec un millier de figurant, réalisé par différents cinéastes dont le plus connu sera Victor Flemming.

Le film sort en 1939, en couleur, la même année qu'Autant en Emporte le vent, au moment où la guerre semble inévitable en Europe.

Ne tardons plus, une tornade arrive qui va nous emporter avec Toto, notre petit chien, de l'autre côté de l'arc-en-ciel.