Travelling : La Grande Vadrouille sur Auvio

Si on cite Bourvil et Louis de Funès sur fond de Seconde guerre mondiale, avec des Allemands caricaturaux, des aviateurs anglais qu'il faut faire passer en zone libre et une bonne sœur, on pense sans aucune hésitation à "La Grande Vadrouille".

Cette comédie de Gérard Oury sort en 1966. Jusqu'à la sortie de "Titanic" et "Bienvenue chez les Chti", "ce film a été le plus vu dans les territoires francophones en comptant plus de 17 millions de spectateurs.