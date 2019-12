Travelling : Le Grand Blond avec une chaussure noire sur Auvio

Le grand blond avec une chaussure noire, sorti en 1972 est un classique des comédies à la française.



Francis Veber et Yves Robert signent un scénario inspiré qui mettent en scène la présence envoutante de Mireille Darc, les vacheries internes des services secrets français entre un Jean Rochefort intouchable et un Bernard Blier opportuniste et arriviste, un Jean Carmet en copain cocu et surtout un Pierre Richard plus piège à con que jamais.