Travelling : Miracle sur la 34ème rue sur Auvio

Film de Noël par excellence, lit-on sur le site de la cinémathèque, "Miracle de la 34 rue" (Miracle on the 34th street) est un film ingénieux, très bien équilibré et sans excès de guimauve.



Le film, réalisé par George Seaton et sorti sur les écrans en 1947, est récompensé d'un Oscar, tout comme Edmund Gwenn en père Noël, meilleur second rôle et la toute jeune Natalie Wood, 9 ans, qui fait une très belle apparition à l'écran. Une de ses premières, laissant présager de son talent futur.