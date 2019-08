Travelling - La Maman et la Putain - Jean Eustache - 1973 - 20/08/2019

La Maman et la Putain glane, sous les huées, le prix spécial du jury à Cannes. Depuis, ce film improbable s'est classé depuis 2e " meilleur film français " de tous les temps par un jury de professionnels du cinéma. Pourquoi ?

Difficile à dire. Peut-être parce la Maman et la Putain, avec Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, Françoise Lebrun, a le pouvoir de déranger.

C'est en noir et blanc, verbeux, loquace, avec un vocabulaire germanopratin, post-soixante-huit. C'est un film qui dure 220 minutes, 3h40, où presque toutes les images sont fixes, aucun panoramique, aucun travelling. Les personnages ne sont pas des gens intéressants.

Alexandre, dont on nous raconte l'histoire, passe sa vie à ne rien faire, vit chez une maîtresse, se laisse aimer par une autre fille. La longueur des plans, le ton sérieux général, tout ça donne l'impression de tourner en rond.

Et pourtant ce film est fascinant et la fascination qu'il exerce est difficilement analysable.

Premier long métrage d'un cinéaste désabusé, le film porte un regard authentique sur les désillusions de 68 et Jean Eustache signe un monument du cinéma, un film ovni qui mérite toute notre intention.