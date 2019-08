Travelling - Arsenic et vieilles dentelles, Frank Capra, 1941 - 19/08/2019

Arsenic et vieilles dentelles (Arsenic and Old Lace) de Frank Capra, réalisé en 1941, ne sort aux États-Unis qu'en 1944 et en Europe en 1946.

La faute à la guerre, et à la mobilisation du réalisateur au service des transmissions de l'Armée Américaine, plus précisément son engagement en faveur du moral des troupes et pour lesquelles il réalisera de nombreux films intitulés " Pourquoi nous combattons ".

En 1941, Frank Capra adapte la pièce de théâtre du même nom de Joseph Kesselring qui cartonne à Broadway entre 1941 et 1944 et en fait un classique du cinéma.

Il signe un film enlevé, dynamique, où pas une seconde le rythme ne décroit.

Véritable huis-clos, hymne au cinéma de genre horrifique, théâtre cinématographique, Arsenic et Vieilles dentelles continue d'amuser.

Cary Grant y est complètement ahuri, ses vieilles tantes remarquables de candeurs, empoisonneuses accomplies, quant à Peter Lorre et à Raymond Massey, ils forment un couple de criminels assez pathétiques.

Arsenic et vieilles dentelles est une comédie burlesque et macabre qui n'a pas perdu de son dynamisme.