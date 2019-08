Travelling - Vincent, François, Paul et les autres, Claude Sautet, 1974 - 16/08/2019

"Vincent, François, Paul et les autres", de Claude Sautet, sort en 1974. C'est un film choral, un hymne à l'amitié de quinquagénaires qui s'articule autour d'une triple crise existentielle. On y fume, on y mange, on s'y engueule autour du gigot du dimanche, on y souffre beaucoup. Les femmes s'émancipent, oscillent entre abandon et lassitude, les Trente Glorieuses amorcent leur crépuscule, la petite bourgeoisie s'enlise. Un jeune ouvrier boxeur amateur débarque dans le trio et symbolise l'émergence d'un nouveau monde.

A l'écran, Michel Piccoli, Yves Montand, Serge Reggiani, mais aussi Gérard Depardieu, Stéphane Audran, Marie Dubois et Catherine Allégret. Tous livrent un portrait doux-amer de la France des années 1970. Vérité de l'incarnation, vérité des comédiens.