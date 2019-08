Travelling - Purple Rain - Albert Magnoli - 1984 - 09/08/2019

"Purple Rain", d'Albert Magnoli est un film sorti en 1984 qui est devenu culte, pas tant pour son histoire, somme toute assez plan-plan, ni pour ses interprètes pas très bons acteurs, mais pour sa musique. C'est ce film qui propulse Prince, un chanteur de 1 mètre 57, d'une énergie à couper le souffle, au déhanchement et à la voix fabuleuse, et qui fait connaître ses compositions à ceux qui ne les avaient pas encore entendues, à travers un autre média que les radios et les télévisions.

Produit par Robert Cavallo, manager de Prince, ainsi que par le chanteur en personne et par la Warner Bros, le film est destiné à un public restreint, amateur de films musicaux et de clips, particulièrement à la mode en ce début des années 80. Mais voyant le potentiel et surtout l'explosion de l'album homonyme dans les charts, le film racontant la vie romancée du chanteur est finalement diffusé dans 900 salles aux Etats-Unis avant de conquérir le monde.