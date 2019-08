Travelling - Le Signe de Zorro - Rouben Mamoulian - 1940 - 08/08/2019

Don Diego Vega, justicier masqué, vole aux riches et donne aux pauvres, rétablit l'ordre et la loi, surgit de la nuit et signe son nom à la pointe de son épée.

C'est par le biais du film de Rouben Mamoulian, tourné en 1940, le Signe de Zorro, The Mark of Zorro, remake du tout premier film de Zorro joué et produit par Douglas Fairbanks en 1920, que nous analyserons le personnage et son influence certaine sur notre imaginaire collectif.

Le film de Rouben Mamoulian sort en plein pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Il traduit un besoin d'une recherche de héros, de justice, d'équité, de victoire et s'inscrit dans le renouveau des films de cape et d'épée que connaît Hollywood.

Issu de l'ombre, le héros masqué, le renard, interprété par la star de la Twentieth Century Fox, Tyrone Power, secourt la veuve et l'opprimé et imprime une marque durable dans l'histoire du cinéma.

Mais c'est vrai qu'en 40 films, 283 épisodes télé, 6 séries de dessins animés, des bandes dessinées, des adaptations théâtrales, des chansons, des jeux vidéo, des parodies, le personnage crée en 1919 dans The Curse of Capistrano par Johnston McCulley n'en finit pas de nous séduire.