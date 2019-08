Travelling - L'Avventura - Michelangelo Antonioni - 1960 - 07/08/2019

Le 15 mai 1960, l'actrice principale de l'Avventura, Monica Vitti, sort en pleurs de la projection au Palais des festivals, à Cannes. Le 7e long métrage de son compagnon, le réalisateur italien Michelangelo Antonioni a été insulté par le public. On le hue, on le déteste, on le conspue, on l'injurie. Le cinéaste est défait. Il a mis son âme dans son film.

Il est stylistiquement parfait. Mais le public déteste. Pourtant la critique adore.

Une lettre de protestation pour défendre le film est écrite dès le lendemain de la projection à l'initiative de Roberto Rossellini. Elle est contresignée par tous les journalistes lucides du moment. 37 personnes en tout.

Car il y a quand même des gens lucides qui voient dans l'Avventura une nouvelle manière de raconter une histoire au cinéma.

D'ailleurs le jury du festival de Cannes a apprécié à l'unanimité.

L'Avventura reçoit le prix spécial du jury pour sa remarquable contribution à la recherche d'un nouveau langage cinématographique qui lui vaut d'être distribué dans le monde entier.