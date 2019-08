Travelling - Top Gun - Tony Scott - 1986 - 06/08/2019

Produit par Jerry Bruckheimer et Don Simpson, "Top Gun" explose au niveau des recettes et surtout suscite de très nombreuses vocations militaires. Certains y voient la quintessence de l'ère reaganienne au cinéma et son côté "l'Amérique vaincra", d'autres s'amusent à voir le ballet des avions de chasse filmé au plus près de la réalité.

"Top Gun" est surtout connu pour avoir lancé la carrière de Tom Cruise et de Val Kilmer et avoir assis un nouveau réalisateur de films d'action, Tony Scott.