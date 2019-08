Travelling - Les Arpenteurs, Michel Soutter, 1972 - 01/08/2019

Arpenter, c'est marcher de long en large, à grandes enjambées entre les maisons, les gens et les sentiments. Arpenter, c'est que font les Arpenteurs dans le film de Michel Soutter sorti en 1972.

Nous nous promenons dans l'univers de Michel Soutter, réalisateur suisse romand, de télévision et de cinéma, auteurs de documentaires, chansonnier et également metteur en scène de théâtre. Nous allons décortiquer son film, voir quelle est sa place dans le cinéma suisse, voir également comment Soutter est lié au Groupe 5, collectif de réalisateurs romands.

Réalisé en noir et blanc, avec un très petit budget, "Les Arpenteurs" est un film qui marque les esprits. Il fait partie des indissociables de ce qu'on a appelé: la nouvelle vague romande. C'est un film qui oscille constamment entre le réalisme intime et l'insolite troublant, entre le pragmatisme et la féérie, entre la pudeur et l'explosion des sentiments cachés. Nous avons une maison isolée, la campagne, un futur tracé d'autoroute, et quelques personnages qui vont se croiser. Ne tardons plus, il nous faut commencer à arpenter.