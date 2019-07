Travelling - Le dernier Tango à Paris, Bernardo Bertolocci, 1972 - 31/07/2019

Le Dernier Tango à Paris est un film de fantasmes. Fantasmes, car le réalisateur Bernardo Bertolucci rêve de rencontrer une femme dans la rue et d'avoir, avec elle, un rapport sexuel sans connaître son nom.



A l'écran, c'est une relation particulière qui est ainsi tissée par le réalisateur entre Paul, un homme veuf, entre deux âges et désespéré, et une très jeune femme fraîche et vive, Jeanne, tout aussi névrosée que lui. Marlon Brando et Maria Schneider forment un couple où le sexe prend tous les droits et où l'amour n'a pas de nom.



Le film, à sa sortie en 1972, et encore aujourd'hui, choque. Une scène en particulier est considérée comme insupportable, celle d'une sodomie au beurre que subit Maria Schneider. Si, pendant le tournage, l'acte est simulé, les larmes de l'actrice sont réelles.



Choquée durablement par le comportement brutal de son partenaire à l'écran, Maria Schneider sombrera dans la dépression pendant la promotion du film et ne sortira d'un long tunnel que sept ans plus tard.



Le dernier tango à Paris, même en étant le reflet d'une certaine libération sexuelle, est violemment critiqué, attaqué. On se déchaîne sur le réalisateur et ses comédiens. Le film est classé X dans plusieurs pays européens et, parfois, il est même tout simplement interdit de diffusion. En Italie, la justice donne au réalisateur et à ses acteurs principaux des peines de prison avec sursis pour pornographie et suspend Bertolucci de ses droits civiques.