Travelling - Et dieu... créa la femme, Roger Vadim, 1956 - 25/07/2019

"Et dieu créa la femme", c'est LE film qui va faire de Brigitte Bardot une star ultime, un sex symbol mondial, le phénomène BB. Tourné en 1956 par Roger Vadim, le mari de Brigitte Bardot, le film raconte quelques semaines de la vie d'une jeune femme libre amoureusement, trop belle et trop désirable.



Il déchaîne les passions à sa sortie. Les critiques, les censeurs, les prêtres, s'acharnent sur le film et sur Brigitte Bardot, tandis que les jeunes filles imitent par milliers le style BB, ses ballerines, sa robe vichy, sa coiffure et surtout son attitude envers la sexualité. C'est aux Etats-Unis en 1957 qu'il devient l'objet de scandale et revient en France pour déclencher une révolution sexuelle féminine à laquelle participent tous les intellectuels de l'époque. La sortie du film est aussi entachée par le divorce de Vadim et de Bardot, celle-ci ayant choisi de partir avec son partenaire à l'écran Jean-Louis Trintignant.