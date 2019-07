Travelling - Pink Panther, Blake Edwards, 1963 - 23/07/2019

La panthère rose, The Pink Panther, est une comédie policière américaine de Blake Edwards, sortie en 1963.

Le film met en scène Peter Sellers en inspecteur Clouseau, véritable catastrophe ambulante, aux prises avec un voleur de bijoux, une femme volage, une princesse indienne, et surtout un diamant de grand prix, le plus grand diamant du monde, la panthère rose.

Premier film d'une saga qui en comptera neuf, le film lance un personnage d'inspecteur burlesque et stupide qui marquera l'histoire du cinéma comique, mais c'est surtout le personnage de son générique, une jolie panthère rose, qui deviendra une référence absolue.

Pinky, la panthère rose, se décline sur le thème musical d'Henri Mancini dans plus de 300 films d'animation, sans compter tous les produits dérivés.

Ne tardons plus, le Fantôme a encore frappé et l'inspecteur Clouseau est sur les dents et sur sa piste. Direction Cortina d'Ampezzo entre ski et gotha, voleurs et fiesta.