Travelling - Règlements de comptes à OK Corral, John Sturges, 1957 - 22/07/2019

"Règlements de comptes à O.K. Corral", ou "Gunfight at the O.K. Corral", réalisé par John Sturges, sort en 1957 avec, à l'affiche, Kirk Douglas et Burt Lancaster.

C'est l'histoire, au-delà d'un règlement de comptes mémorable et véridique, d'une amitié bourrue entre le shérif Wyatt Earp et le Doc Holliday, aristocrate, médecin déchu, et joueur impénitent.

Les deux hommes vont se retrouver confrontés à la bande des frères Clanton qui terrorise la ville.

La fusillade historique aura lieu le 26 octobre 1881 à Tombstone, Arizona.

Cet épisode sanglant, qui voit la mort du gang Clanton et la victoire de Wyatt Earp et de ses comparses, fait partie des légendes de l'Ouest.