Travelling - Matrix (The Matrix), Larry et Andy Wachowski, 1999 - 10/07/2019

"Matrix" est un film qui marque une transition dans le monde du cinéma par l'utilisation de ses effets spéciaux, de la violence, et de sa philosophie empreinte de références bibliques et mythologiques. Ce film d'action fait l'effet d'une bombe à sa sortie avec ses scènes de combats parfaitement chorégraphiés, mêlant les arts martiaux à des techniques de filmage ultrasophistiqués et à des effets spéciaux encore peu vus au cinéma (Bullet time). Le public adore la SF en mode cinéma hongkongais, la critique déteste.

Le film alimente également la polémique autour de la violence et du massacre de Columbine. En 2003, les deux autres volets de la trilogie terminent le cycle et ancrent "Matrix" dans le siècle, faisant de Néo, Morpheus et Trinity des héros d'un genre nouveau.