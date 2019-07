Travelling - Zazie dans le métro, Louis Malle, 1960 - 04/07/2019

"Zazie dans le Métro" est un film de Louis Malle sorti en 1960, adapté du roman de Raymond Queneau, grand succès de librairie paru l'année précédente.

C'est un film loufoque et burlesque, frénétique et comique, l'histoire d'une petite Zazie, une gamine de dix ans aux manières délurées et au langage assez vert qui arrive de province, impatiente de découvrir le métro parisien.

Le problème, c'est le métro est fermé et quelle va se retrouver à sillonner tout Paris aux bras de son oncle Gabriel, danseuse de flamenco, et d'une bande de drôles d'hurluberlus.