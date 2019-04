Travelling - Delicatessen - 16/04/2019

Aujourd'hui dans Travelling, un film fantastique, poétique, étrange, cannibale, punk, retro, burlesque, morbide, doré, magique, fantasmagorique.

Les mots manquent presque pour décrire le monde foisonnant de Delicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet sorti en 1991.

L'histoire d'un ancien clown engagé par un boucher ogre comme homme à tout faire dans un immeuble aux confins du temps et de l'espace. S'y croisent un éleveur d'escargots, un fabriquant de boîte à meuh, des troglodistes végétariens, une scie musicale, une suicidaire inventive et une jeune femme amoureuse.

Les comédiens promènent leurs gueules dans ce film particulier.

Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon, Rufus, Ticky Holgado, Marie-Laure Dougnac, Karin Viard sont tous embarqués dans un univers foisonnant à la limite de l'absurde.