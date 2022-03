Transversales : A la frontière entre l'Ukraine et la Pologne sur Auvio

Nous allons d'abord nous rendre à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Les réfugiés y sont de plus en plus nombreux. Des centaines de milliers de personnes fuient les combats vers l'ouest. Nous verrons comment la solidarité s'organise, notamment donc, à la frontière polonaise. C'est un reportage de Sarah Bakaloglou



La journée internationale des femmes, c'est le 8 mars prochain. Nous allons à cette occasion nous intéresser à la présence des femmes dans le monde de la recherche et au sein du monde universitaire. Et vous allez entendre qu'il y a un peu plus d'un siècle à peine, les femmes étaient quasi inexistantes dans ces milieux. Un reportage tiré du podcast `Hector', réalisé par Céline Rase au sein de l'Université de Namur.



Enfin je vous propose aussi la rediffusion d'un témoignage très interpellant, celui d'un homme violent. Il a été violent, il s'est fait suivre. Ce père de famille raconte son évolution et comment tout a commencé. Un reportage de Mathieu Neuprez et Safia Kessas

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales