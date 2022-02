Les taliban avait annoncé l'arrêt de la production de drogues lorsqu'ils étaient revenus au pouvoir l'été dernier. Mais l'Afghanistan est le premier producteur au monde d'opium. La production est taxée. Et donc elle se poursuit. Et elle fait des ravages au sein de la population. Reportage dans un centre de réhabilitation pour femmes et enfants à Kaboul.