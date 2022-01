Transversales : Les Transmissons épisode 2 : Le Secret - Incandescences sur Auvio

Cette semaine dans Transversales, nous poursuivons notre série « Les transmissions », consacrée à la résistance ou à la collaboration de familles belges avec le régime nazi durant la seconde guerre mondiale. Une production du Cégésoma- Archives de l'Etat et de l'asbl Gsara, sur une musique de Tuur Florizone, avec le soutien de la politique scientifique fédérale, de la fédération Wallonie- Bruxelles et de l'atelier de création sonore radiophonique.

Le deuxième épisode, cette semaine, s'intitule « Le secret ». Il est réalisé Par Florence Rasmont et Guillaume Abgrall, mixage de Bastien Hidalgo Ruiz.

Dans cet épisode, nous entendrons le témoignage d'Antoine, ( un prénom d'emprunt). Il a gardé toute sa vie pour lui le poids des révélations de son père , collabo. Avant de décider de partager ses émotions, ses questions, sa honte, sur cette période qui a marqué sa famille à jamais.



Ensuite, nous vous proposerons un reportage sur le spectacle intitulé « Incandescences », un spectacle autour de l'amour, de la religion, des traditions, des origines, monté en 2020 avec des jeunes des quartiers populaires, dont les racines sont ailleurs. Un spectacle qui était de passage chez nous à la fin de l'année dernière, au théâtre de Poche à Bruxelles, et qui tourne actuellement en France. Jean-Marc Vierset et Olivier Nederlandt sont allés à la rencontre des jeunes acteurs

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales