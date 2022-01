Transversales : Les transmissions, la guerre en héritage - Lithium au Portugal sur Auvio

Nous entamons une série intitulée 'Les transmissions, la guerre en héritage'. Une série en 3 épisodes, consacrée aux descendants de ceux et celles qui ont résisté, ou au contraire qui ont collaboré pendant la seconde guerre mondiale. Des témoignages très forts, à l'occasion de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, et un premier épisode à la rencontre de la fille de 2 résistants communistes. Un document de Florence Rasmont et Guillaume Abgrall



Nous creuserons ensuite le sous-sol du Portugal. Parce que le Portugal est assis sur de gigantesques réserves de lithium. Et du lithium, il y en a dans nos portables, nos ordinateurs, et nos voitures électriques. Nous verrons qu'un projet de mine, un projet colossal, est lancé depuis quelques années dans le nord, au grand dam de la population locale. Un reportage de Mélanie Nunes, réalisation Jean Daniel Mottet, production Muriel Merat et Christophe Canut, diffusé en octobre dans l'émission `Point de fuite' sur la RTS

