Transversales : Le sort de l'ours brun de part et d'autre des Pyrénées-Le code de l'honneur en Albanie sur Auvio

Le sort de l'ours brun de part et d'autre des Pyrénées

Adulé ou ostracisé, le sort contrasté de l'ours brun de part et d'autre des Pyrénées, en France et en Espagne.

Le code de l'honneur en Albanie

Un second reportage nous emmènera en Albanie, pour parler d'une tradition très ancienne. Au Moyen Age un texte appelé le Kanun faisait office de lois dans les régions Nord du pays. Depuis bien sûr, l'Etat a remplacé le Kanun. Mais certains aspects du texte existent encore. C'est le cas du code de l'honneur. D'après ce code, le sang doit être vengé par le sang

Comprenez que quand quelqu'un de votre famille proche ou éloignée commet un meurtre, la famille de la victime doit elle aussi tuer un membre de votre famille pour sauver l'honneur. Mais interdiction de tuer celui ou celle qui est visé chez lui ou chez elle. Le seul moyen d'y échapper c'est donc de se confiner. Un cercle vicieux infernal mais fort heureusement un phénomène de plus en plus rare. C'est un reportage de Maud Calvès

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales