Transversales : Déforestation au Congo / 8000 éoliennes sur le sol français / La Belgodyssée sur Auvio

La cop26 est en cours en Ecosse, mais nous, nous irons en France, et d'abord au Congo pour parler environnement. Parce que le Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale de la planète. Mais la déforestation est une réalité quotidienne. Nous verrons pourquoi, et nous verrons aussi ce qui est fait pour enrayer cette déforestation. Un reportage dans l'est du Congo de Ghizlane Kounda.



Nous irons aussi dans le nord de la France pour parler de l'énergie produite grâce au vent. 8000 éoliennes sur le sol français, et un millier rien que dans le département de la Somme. Ça fait beaucoup, un peu trop pour certains, vous l'entendrez à travers un reportage de Lise Verbeke.



Enfin nous poursuivons le concours Belgodyssée, avec notre troisième candidate et un nouveau reportage autour du thème de la résilience en fin d'émission.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales