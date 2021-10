Transversales : Inondations à Liège, trois mois après / La zad de la mine de Garweiler en Allemagne sur Auvio

Un premier reportage en Province de liège, trois mois après les inondations de l'été dernier. Vous entendrez que les sinistrés rencontrent encore de nombreuses difficultés. Certains n'ont toujours pas de gaz, d'autres ont dû déménager ou vivent dans des conditions particulièrement délicates. A certains égards, l'urgence est toujours là comme le dit le bourgmestre de Trooz, l'une des communes particulièrement touchées. C'est un reportage d'Erik Dagonnier et Julien Bader



Nous irons ensuite un peu plus à l'est, en Allemagne, elle aussi durement touchée par les inondations de juillet. Nous serons au bord de la mine de Garzweiler, en Rhénanie du nord Westphalie. Là-bas, cette gigantesque mine de lignite a déjà englouti une vingtaine de villages, et elle compte encore s'agrandir. Alors depuis un peu plus d'un an, plusieurs centaines de personnes ont décidé de se mobiliser contre cette extension. Elles se sont organisées en créant ce qu'on appelle une zad, une zone à défendre. Nous y serons à 2 bonnes semaines de la cop26 en Ecosse

Un reportage d'Anne-Sophie Bruyndonckx et Christophe Bernard

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales