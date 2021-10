Transversales : Au cœur des vignes wallonnes - Le code de l'honneur en Albanie sur Auvio

Un premier reportage au milieu des vignobles wallons, en pleine effervescence. Au cours des 5 dernières années, pas moins de 75 nouveaux vignobles ont vu le jour. Beaucoup ne comptent que quelques centaines de pieds. Ils sont nés de la passion d'amateurs éclairés mais on voit aussi apparaître des domaines plus grands, et qui peuvent compter aussi sur des moyens financiers importants. Des projets lancés par des investisseurs qui croient vraiment dans l'avenir de ces vins wallons. A côté de ceux-là , plusieurs vignobles ont vu le jour aussi grâce à des coopératives. Et puis en quelques années les vins wallons ont par ailleurs connu un sérieux saut qualitatif. Certains ont été récompensés à l'international comme l'effervescent du Chant d'Eole, et beaucoup parmi les vins blancs peuvent rivaliser avec des vins français. Une évolution due principalement à la professionnalisation de la viticulture wallonne. C'est ce que nous découvrirons à travers un reportage de Thierry Vangulick et Jean-Marc Vierset



Un second reportage nous emmènera en Albanie, pour parler d'une tradition très ancienne. Au Moyen Age un texte appelé le Kanun faisait office de lois dans les régions Nord du pays. Depuis bien sûr, l'Etat a remplacé le Kanun. Mais certains aspects du texte existent encore. C'est le cas du code de l'honneur. D'après ce code, le sang doit être vengé par le sang

Comprenez que quand quelqu'un de votre famille proche ou éloignée commet un meurtre, la famille de la victime doit elle aussi tuer un membre de votre famille pour sauver l'honneur. Mais interdiction de tuer celui ou celle qui est visé chez lui ou chez elle. Le seul moyen d'y échapper c'est donc de se confiner. Un cercle vicieux infernal mais fort heureusement un phénomène de plus en plus rare. C'est un reportage de Maud Calvès

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales