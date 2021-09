Transversales : Le procès des attentats de Paris / Les îles Féroé cherchent des femmes sur Auvio

Nous allons d'abord revenir un instant sur le procès des attentats de Paris, il s'est ouvert il y a 2 bonnes semaines. Avant l'audition des rescapés et des proches des victimes à partir de la semaine prochaine, nous allons tirer un premier bilan. Et puis aussi envisager quelques perspectives pour la suite, puisque ce procès va durer quelques mois encore, jusqu'en mai prochain. Un reportage de Fabrice Gérard, Vincent Van Hove et Ariane Dufrane



Les îles Féroé cherchent des femmes... Sur cet archipel de l'Atlantique nord, les femmes ne sont pas assez nombreuses : manque d'emploi, société un peu trop conservatrice... Elles sont nombreuses à partir. Alors les autorités tentent d'inverser la tendance. Et ça commence à changer. Un reportage d'Emilien Hofman et Nicolas Taiana



Puisqu'on parle de l'importance des femmes, nous serons aussi dans l'Atlantique sud cette fois, sur l'archipel des Bijagos, en Guinée Bissau. Là-bas, la société est dominée par les femmes. C'est une société matriarcale, organisée autour de reines et de prêtresses. Même si les traditions ont tendance à se perdre doucement... Un reportage d'Amandine Réaux

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales