Transversales : sur Auvio

Nous allons d'abord nous rendre dans l'église du béguinage à Bruxelles... des sans-papiers s'y trouvent toujours, ils occupent toujours cette église après avoir observé une grève de la faim de 2 mois cet été. Ils n'ont pas obtenu de régularisation collective, mais les autorités doivent maintenant examiner leurs dossier au cas par cas. Certains vivent et travaillent chez nous depuis parfois de très longues années... et pourtant, ils ne sont pas sûrs, au bout du compte, de pouvoir rester, en tout cas aux yeux de la loi. C'est un reportage de Marie-Paule Jeunehomme, Benoit Horemans et Ariane Dufrane



C'est une richesse, mais aussi un cauchemar pour l'Afrique du sud.. Le charbon, très présent dans la région du Highveld, dans l'est du pays, est à l'origine d'une pollution dramatique pour les habitants de cette région, en raison de la présence de 2 gaz nocifs. Des gaz qui provoquent des maladies à répétition, mais aussi des morts par milliers chaque année. Un reportage sur place de Patricia Huon



Enfin nous nous quitterons à bord d'un train de nuit : la flèche rouge. Ce train russe relie Moscou à St Pétersbourg. Il vient de fêter ses 90 ans. Nous embarquerons au moment où les projets de trains de nuit refont surface depuis peu en Europe. Un reportage de Jean-François Herbecq, Arnaud Verniers et Aurélie Didier

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales