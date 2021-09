Transversales : Numéro spécial attentats du 11 septembre 2001 sur Auvio

Un numéro spécial 11 septembre 2001, avec 3 reportages, et des témoignages venus de Kaboul avec Wilson Fache.

Le premier reportage nous emmènera à ground zéro, où les tours jumelles se sont effondrées... Nous irons à la rencontre des témoins du 11 septembre 2001, et des architectes de la reconstruction de ce quartier meurtri. Un reportage de nos confrères de Rfi

Nous verrons ensuite que ces attentats tuent aujourd'hui encore aux Etats Unis. Les maladies liées au 11 septembre, aux fumées toxiques qui ont recouvert le quartier des tour jumelles pendant des semaines, ont déjà tué près de 4000 personnes si l'on en croit un récent rapport. Un reportage d'Alice Debatis

Enfin nous verrons aussi que ces attentats ont eu un réel impact pour la communauté musulmane à travers le monde... le lien entre islamisme radical et religion islamique a été fait un peu trop souvent. Bruno Schmitz a recueilli les témoignages de jeunes musulmans qui avaient une vingtaines d'années en 2001.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales