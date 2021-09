Transversales : sur Auvio

Voici les 3 reportages de ce premier numéro de la saison :



Nous commencerons avec un verre de vin venu du Canada, puis avec un morceau de comté, venu évidemment de France... Nous allons voir que les changements climatiques ont un impact réel sur la production de vin au Canada. Nous verrons ensuite que de plus en plus d'agriculteurs produisent du comté... et ça, ça a un impact certain sur l'environnement. Reportages d'Alexis Gacon au Canada et Martin Delacoux en France.

Et puis à la veille de la clôture des jeux paralympiques de Tokyo, nous allons vous proposer une rencontre sur un terrain de cécifoot, le football pour personnes mal ou non voyantes. Nous rencontrerons en particulier celui qui a fondé le club cécifoot de Charleroi il y a 8 ans.

Un reportage de Guillaume Debry et Pierre Buckkremer réalisé dans le cadre de leur mémoire à l'Ecole de Journalisme de Louvain

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales