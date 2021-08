Transversales : Le charbon dans les veines - La cuisine et l'immigration italienne actuelle sur Auvio

Nous nous rendons en Lombardie à l'occasion des 75 ans de la signature de l'accord charbon, entre la Belgique et l'Italie, c'était en juin 1946. De la main d'œuvre contre du charbon. De nombreux italiens sont alors arrivés dans les charbonnages belges. Nous irons à la rencontre d'un de ces anciens mineurs, il est retourné en Italie où il a même ouvert un musée de la mine. Un reportage de Catherine Tonero et Christophe Bernard



Dans le cadre des 75 ans de l'accord charbon, nous allons nous plonger dans la cuisine italienne, qui est aussi arrivée avec cette vague d'immigration de l'après-guerre. Et puis nous nous intéresserons aussi à l'immigration actuelle. Parce que depuis une dizaine d'années surtout, il y a pas mal d'Italiens qui décident de quitter leur pays pour venir vivre en Belgique. Deux reportages de Francoise Baré

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales