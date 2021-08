Transversales : L'hôpital rend-il malade ? - L'Italie 'championne' du braconnage sur Auvio

L'hôpital rend-il malade ?

Ils et elles sont à bout, et n'en peuvent plus... depuis longtemps déjà, dans nos hôpitaux, le personnel soignant s'interroge : comment prendre soin de nos patients ? Aujourd'hui, ils n'y arrivent plus, pour plein de raisons. Vous allez entendre des témoignages interpellants de médecins, assistants, infirmiers ou infirmières, managers aussi. Un personnel soignant à la recherche de sens. C'est un reportage de Catherine Joie et Jean-Marc Vierset dans des hôpitaux publics et universitaires bruxellois



L'Italie 'championne' du braconnage

C'est la fin de la migration, et nous allons d'abord nous rendre dans la région de Rome, à la recherche de braconniers. Parce que le braconnage reste très répandu en Italie, même s'il est interdit. Près de 6 millions d'oiseaux y sont tués chaque année, c'est un record en Europe. Nous suivrons des volontaires de la ligue de protection des oiseaux qui traquent les braconniers. Un reportage de Louis Seiller

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales