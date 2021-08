Transversales : La fracture numérique - L'érosion des côtes en Italie sur Auvio

Il faut que l'accès à internet soit considéré comme un besoin essentiel. C'est la demande que les médiateurs et les ombudsmans belges viennent de formuler auprès des autorités. Comme la distribution d'eau ou d'électricité, l'internet est devenu indispensable à nos vies. Et il faut pouvoir accompagner tous ceux qui sont victimes de la fracture numérique. Les plus précaires, mais aussi, souvent, les plus âgés. Nous verrons à travers un reportage de Francoise Berlaimont et Jean-Marc Vierset que des aides sont déjà mises en place ; elles sont sans doute insuffisantes...



Près de 8000 kilomètres de côtes. Le littoral italien est particulièrement vaste, il est aussi très exposé aux conséquences du réchauffement climatique. Après le Grand Nord canadien la semaine dernière, nous irons sur les plages italiennes pour constater que l'érosion est une réalité qui touche le secteur du tourisme, mais pas seulement. Un reportage de Valérie Dupont

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales