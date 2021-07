Transversales : Le troisième âge du sexe : l'amour au home - Les vétérinaires ruraux sur Auvio

Le troisième âge du sexe : l'amour au home

Comment les personnes âgées appréhendent-elles ces notions d'amour, de vie affective et de vie sexuelle lorsqu'elles vivent dans une maison de repos ?



Les vétérinaires ruraux

Les vétérinaires ruraux sont indissociables des éleveurs quand on parle du secteur de l'élevage bovin. Leur profession est exigeante, ils sont de moins en moins nombreux.

Quel est leur rôle, quel SERA leur rôle à l'avenir ? Reportage en Région wallonne de Catherine Joie et Jean-Marc Vierset

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT Émission Transversales