Transversales : Le prix de la déraison (2/2) - Mourir dans la dignité sur Auvio

Le prix de la déraison (2/2)

Le second volet, donc, pour commencer, du document intitulé 'Le prix de la déraison'. Il s'agit donc de l'histoire de Julie, originaire de Tournai, elle fait partie de ce qu'on appelle les revenantes. C''est à dire qu'elle est partie en Syrie en 2015 avec sa fille de 5 ans pour rejoindre l'état islamique. Elle va très vitre rentrer en Belgique. Elle se rend compte qu'elle s'est fourvoyée mais elle va faire de la prison, pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Julie sera aussi condamnée pour rapt d'enfant. Aujourd'hui, elle tente de se réinsérer, et de revoir sa fille régulièrement. . .

Voici 'le prix de la déraison', c'est la seconde partie d'un document réalisé par Safia Kessas avec Jean Marc Vierset et Lionel Halfant, avec AT production. Nous retrouvons Julie au sein d'une association, parce qu'elle milite, aussi, pour que son parcours puisse au fond servir de leçon à d'autres.

Mourir dans la dignité

L'euthanasie est au centre d'un reportage, réalisé par Francoise Wallemacq et Jean Marc Vierset. La pratique est désormais permise par la loi - sous conditions - dans 4 pays européens, et notamment en Belgique. Cela fait près de 20 ans que c'est le cas chez nous. Nous vous racontons notamment le choix d'une dame de 80 ans qui est partie, sereine, il y a 6 ans, c'était le 13 février 2015. Et vous entendrez que c'est un reportage qui n'a rien de triste et de pesant, au contraire

